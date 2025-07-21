Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности

В 09:42 в Татарстане был отменен режим беспилотной опасности. Он действовал почти пять часов с 04:46 утра. Информация об этом опубликована в приложении МЧС России.

По данным Минобороны РФ, с 23:20 20 июля до 07:00 21 июля над российскими регионами было ликвидировано 74 БПЛА, 23 из которых сбили над Московским регионом.

Ранее стало известно об отмене пяти рейсов между Казанью и Москвой.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше