В Татарстане спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности

По данным Минобороны РФ, с 23:20 20 июля до 07:00 21 июля над российскими регионами было ликвидировано 74 БПЛА, 23 из которых сбили над Московским регионом.
Ранее стало известно об отмене пяти рейсов между Казанью и Москвой.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше