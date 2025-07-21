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В Самарской области объявили отбой угрозы опасности атаки БПЛА

Самарской области не угрожают беспилотники 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ранним утром в понедельник, 21 июля, объявили угрозу опасности атаки БПЛА. Ограничения сняли спустя 5 часов, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!» — указали в сообщении представители ведомства в 10:42.

Напомним, в период действия ограничения местные жители вновь пожаловались на перебои в работе мобильной сети. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности. Кроме того, часть авианаправлений закрыли из-за возможной опасности. Пассажирам стоит внимательнее следить за данными в онлайн-расписании аэропортов.

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