В Самарской области объявили отбой угрозы опасности атаки БПЛА

«Внимание! В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА!» — указали в сообщении представители ведомства в 10:42.
Напомним, в период действия ограничения местные жители вновь пожаловались на перебои в работе мобильной сети. Подобные ограничения необходимы для обеспечения безопасности. Кроме того, часть авианаправлений закрыли из-за возможной опасности. Пассажирам стоит внимательнее следить за данными в онлайн-расписании аэропортов.
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