Радий Хабиров наградил участников СВО орденом генерала Шаймуратова

Радий Хабиров наградил военнослужащих спецоперации высокими государственными наградами. Орден генерала Шаймуратова из рук Главы Башкирии получили старший офицер армии по специальной разведке Азат Нургалиев, командир отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона Альберт Юмагулов.
Он отметил, что горд получить такую высокую награду. Особенно из рук Главы республики.
«Минигали Мингазович Шймуратов — достойный сын Башкортсотана. И я обязуюсь с честью и гордостью носить эту высокую награду, быть примером для подрастающего поколения», — сказал Азат Нургалиев.
«Наш дивизион третий год достойно служить в ДНР. Наше подразделение сформировано в 2022 году в Саратове и преимущественно жителями республики. Мы прошли десятки тысяч фронтовых дорог, выполнили более сотни боевых задач. Орден генерала Шаймуратова принимаю, как высокую награду каждого солдата, офицера, прапорщика нашего дивизиона. Все они достойно сражаются», — сказал Азат Нургалиев.
Офицер поблагодарил руководство республики, а также муниципалитетов за гуманитарную помощь. Он отметил, что это свидетельствует о высочайшей организационной работе, направленной бойцам и их семьям.
«У нас есть всё, чтобы приблизить долгожданную победу», — отметил Азат Нургалиев.