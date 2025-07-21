Радий Хабиров наградил участников СВО орденом генерала Шаймуратова

«Наш дивизион третий год достойно служить в ДНР. Наше подразделение сформировано в 2022 году в Саратове и преимущественно жителями республики. Мы прошли десятки тысяч фронтовых дорог, выполнили более сотни боевых задач. Орден генерала Шаймуратова принимаю, как высокую награду каждого солдата, офицера, прапорщика нашего дивизиона. Все они достойно сражаются», — сказал Азат Нургалиев.