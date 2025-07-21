Из-за падения БПЛА задерживаются следующие через Волгоград поезда

Большинство из них проходят через Волгоградскую область.
Как сообщили в компании-перевозчике, обломки беспилотника упали на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области, из-за чего произошло возгорание. Для его ликвидации задействовали пожарный поезд.
Из-за инцидента изменилось расписание 26 пассажирских составов — они задерживаются на время от 13 минут до 4,5 часа. В компании добавили, что поезда через станцию Каменоломни едут со сниженной скоростью.
По данным на онлайн-табло волгоградского ж/д вокзала, 21 июля изменилось время прибытия сразу 17 рейсов.
Напомним, 19 июля из-за похожего ЧП задержали поезда № 340 Новороссийск — Нижний Новгород и № 478 Адлер — Челябинск, которые следовали через Волгоградскую область.