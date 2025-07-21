Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шалабаев поддержал раненых бойцов в нижегородском госпитале

Каждому бойцу был подготовлен индивидуальный набор, учитывая его потребности.

Источник: Время

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил городской военный госпиталь, где встретился с ранеными участниками специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Во время визита Шалабаев пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию перед протезированием. Каждому пациенту был подготовлен индивидуальный набор, учитывая его потребности.

«У каждого из них своя история, свой подвиг, но вот несломленный дух и вера в нашу будущую победу у них единые! Будем и дальше помогать, как делали это все время, пока наши герои защищают Родину», — подчеркнул глава города.

Кроме того, администрация города поможет с ремонтом здания пищеблока, а Ассоциация рестораторов Нижегородской области поможет с обновлением кухонного оборудования.