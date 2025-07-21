Шалабаев поддержал раненых бойцов в нижегородском госпитале

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил городской военный госпиталь, где встретился с ранеными участниками специальной военной операции. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Во время визита Шалабаев пообщался с бойцами, проходящими реабилитацию перед протезированием. Каждому пациенту был подготовлен индивидуальный набор, учитывая его потребности.
«У каждого из них своя история, свой подвиг, но вот несломленный дух и вера в нашу будущую победу у них единые! Будем и дальше помогать, как делали это все время, пока наши герои защищают Родину», — подчеркнул глава города.
Кроме того, администрация города поможет с ремонтом здания пищеблока, а Ассоциация рестораторов Нижегородской области поможет с обновлением кухонного оборудования.