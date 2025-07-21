В Госдуме рассказали, зачем Украина увеличивает закупки дронов

«Единственное, что сейчас может сделать Украина — увеличить налеты дронов, а для этого, соответственно, закупить их достаточное количество. Можно делать это тихо, но раз Зеленский во всеуслышанье объявляет о том, что надо бы увеличить закупки, можно сделать вывод, что в снабжении ВСУ случился сбой», — рассказывает парламентарий.
Журавлев отметил, что никто не верит в действительно украинское происхождение БПЛА, поскольку их лишь собирают из готовых компонентов на Украине, тогда как сами детали поступают с Запада, в основном из Великобритании и Канады. Депутат подчеркнул, что это критически важная часть военной логистики, и если в этом направлении возникли перебои, то российским военным необходимо воспользоваться этим, усилив натиск на фронтах. По его словам, именно дроны чаще всего препятствуют действиям российских штурмовых подразделений, и если у ВСУ возникнет их нехватка, это создаст благоприятные условия для наступления.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости активизации ударов по транспортным узлам России и анонсировал планы Украины по увеличению финансирования производства и закупок БПЛА для атак на российские территории.