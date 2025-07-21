Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, зачем Украина увеличивает закупки дронов

Планы Киева нарастить производство и закупки беспилотников свидетельствуют о сбоях в снабжении ВСУ. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Единственное, что сейчас может сделать Украина — увеличить налеты дронов, а для этого, соответственно, закупить их достаточное количество. Можно делать это тихо, но раз Зеленский во всеуслышанье объявляет о том, что надо бы увеличить закупки, можно сделать вывод, что в снабжении ВСУ случился сбой», — рассказывает парламентарий.

Журавлев отметил, что никто не верит в действительно украинское происхождение БПЛА, поскольку их лишь собирают из готовых компонентов на Украине, тогда как сами детали поступают с Запада, в основном из Великобритании и Канады. Депутат подчеркнул, что это критически важная часть военной логистики, и если в этом направлении возникли перебои, то российским военным необходимо воспользоваться этим, усилив натиск на фронтах. По его словам, именно дроны чаще всего препятствуют действиям российских штурмовых подразделений, и если у ВСУ возникнет их нехватка, это создаст благоприятные условия для наступления.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости активизации ударов по транспортным узлам России и анонсировал планы Украины по увеличению финансирования производства и закупок БПЛА для атак на российские территории.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше