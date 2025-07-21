ВС РФ ночью ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины

«Нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении. Удар был нанесен ночью, уточнили в Минобороны.
По данным ведомства, ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также удары были нанесены ударными БПЛА.
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