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ВС РФ ночью ударили ракетами и БПЛА по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре военных аэродромов. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении. Удар был нанесен ночью, уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Также удары были нанесены ударными БПЛА.

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