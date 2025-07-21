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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение украинским формированиям в районах Торского в ДНР и Купянска в Харьковской области, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Торского в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.

«Потери противника составили более 230 военнослужащих, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.