ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Торского в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.
«Потери противника составили более 230 военнослужащих, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.