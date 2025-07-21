ВС РФ уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ

«Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot», — сказали в ведомстве.
Также уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, отметили в Минобороны.
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot», — сказали в ведомстве.
Также уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, отметили в Минобороны.