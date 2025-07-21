Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot», — сказали в ведомстве.

Также уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США, отметили в Минобороны.