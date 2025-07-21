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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 425 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Октябрьское, Красноармейск, Удачное Новоэкономическое и Полтавка Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 пикапов, а также три артиллерийских орудия», — говорится в сводке министерства.