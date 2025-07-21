Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Центра» за сутки

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Октябрьское, Красноармейск, Удачное Новоэкономическое и Полтавка Донецкой Народной Республики.