ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий «Юга» за сутки

«Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Дроновка, Закотное и Северск Донецкой Народной Республики.