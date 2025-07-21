ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий «Юга» за сутки

«Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.