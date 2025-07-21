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ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий «Юга» за сутки

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 140 военных ВСУ и два артиллерийских орудия за сутки, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Дроновка, Закотное и Северск Донецкой Народной Республики.