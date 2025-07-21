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ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий «Днепра»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 военных Украины, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.