ВСУ за сутки потеряли до 60 боевиков в зоне действий «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 60-ти военнослужащих, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.