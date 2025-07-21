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Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.