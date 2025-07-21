ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ за сутки потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило в понедельник Минобороны РФ.