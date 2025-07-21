ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий «Востока»

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противник», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов», — добавляется в сводке ведомства.