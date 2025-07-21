ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар двум бригадам, штурмовому и десантно-штурмовому полкам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области и двум бригадам в районах двух населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Торское ДНР и Купянск Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Группировка «Юг» перешла на новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, склад боеприпасов и три склада материальных средств.
Потери ВСУ в живой силе в районе действия «Центра» достигли 425 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали шесть бригад в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 425 боевиков. ВСУ лишились танка, трех боевых бронированных машин, 12 пикапов, а также трех артиллерийских орудий.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Зеленый Гай ДНР, Новогеоргиевка Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.
Потери ВСУ достигли 215 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Антоновка, Белозерки Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.
ВС РФ уничтожили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
«Уничтожены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — сообщает Минобороны РФ.
Средства ПВО за сутки сбили:
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 397 БПЛА самолетного типа.