Главное из брифинга Минобороны 21 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Ночью 21 июля Вооруженные Силы России атаковали высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА предприятия ВПК Украины и военные аэродромы.