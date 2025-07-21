FT рассказала о «роевой тактике» России по прорыву обороны Украины

С начала 2025 года количество атак российских беспилотников на Украину резко увеличилось, отмечает FT. По данным украинских военно-воздушных сил, в среднем около 15% российских беспилотников преодолевали воздушную оборону Украины в период с апреля по июнь, тогда как в предыдущие три месяца этот показатель составлял только 5%.