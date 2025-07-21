Ударили по станции. Что творится на вокзале в Ростове после атаки ВСУ

«В пути состав задержался на шесть часов. В поезде не было никакой дополнительной помощи. А проводница ещё и спрашивает: “Вы что, торопитесь?”»Рядом стоит и тревожно озирается по сторонам женщина в длинном белом платье. Она тщетно пытается дозвониться подруге, чтобы та встретила её на вокзале после прибытия. Елена добиралась до донской столицы на поезде, следующем из Москвы в Симферополь, но состав задержался на три часа.