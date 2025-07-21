Ударили по станции. Что творится на вокзале в Ростове после атаки ВСУ

Ростовский ж/д вокзал. Люди торопятся: кто-то с увесистыми, битком набитыми чемоданами на колёсиках, кто-то с переполненными толстыми рюкзаками. Жаркое лето не щадит пассажиров. Изнывающие от жары люди с трудом тащат свои сумки, вытирая пот со лба. На первый взгляд, всё как обычно. Вот только из-за ночного ЧП уже задерживаются около полусотни составов.
В ночь на 21 июля Ростовская области снова подверглась атаке дронов ВСУ. На этот раз под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. Обломки беспилотников упали на вокзал в Каменоломнях. Начался пожар. Огонь охватил крышу здания. Из-за инцидента многие поезда задерживаются на несколько часов. Что происходит на железнодорожном вокзале сегодня — в репортаже rostov.aif.ru.
Ожидание длилось часами.
Внутри вокзала прохладно и комфортно. Никакой суеты. Очередей в туалетах и столовых нет. Некоторые пассажиры устроились на груде сумок, а другие — прямо на полу. На скамье в зале ожидания с усталым видом сидит женщина-блондинка. Рядом с ней — небольшой чемодан. Екатерина едет из Сочи в Ростов на поезде «Москва — Сухум».
«В пути состав задержался на шесть часов. В поезде не было никакой дополнительной помощи. А проводница ещё и спрашивает: “Вы что, торопитесь?”»Рядом стоит и тревожно озирается по сторонам женщина в длинном белом платье. Она тщетно пытается дозвониться подруге, чтобы та встретила её на вокзале после прибытия. Елена добиралась до донской столицы на поезде, следующем из Москвы в Симферополь, но состав задержался на три часа.
«Пассажиры не паниковали, в вагоне было спокойно», — кратко ответила корреспонденту дама и спешно удалилась искать свою подругу.
В углу вокзала на больших сумках уселся молодой человек. Он выделяется стильными усами и модной причёской. На лице — скука, поэтому он даже рад поболтать с журналистом. Парень ехал на поезде «Санкт-Петербург — Адлер» до станицы Каневской Краснодарского края с пересадкой в Ростове. Вот уже как пять часов здесь он ждёт пересадки, но пока — никакой информации.
«В вагоне царила напряжённая атмосфера: люди не знали, что будет дальше и сколько ещё придётся ждать. К некоторым пассажирам подходили волонтёры, но мне их помощь не понадобилась», — рассказал парень.
Хаос на парковке.
Рано утром жители пожаловались в соцсетях, что на парковке у железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону возник ажиотаж. Писали, будто бы из-за задержек поездов и большого количества встречающих и провожающих на площадке практически не осталось свободных мест. Но когда корреспондент прибыл на парковку, всё уже было в порядке — никакого коллапса.
Зато рядом зазывали пассажиров говорливые таксисты. Водители громко объявляли маршруты, привлекая внимание потенциальных клиентов. Один из таксистов, пожилой седоволосый мужчина, рассказал, что на парковке действительно произошел коллапс, но проблему быстро решили.
Сейчас ситуация стабилизирована На вокзал прибывают новые пассажиры. Скоро другие смогут дождаться своих поездов.
Как сообщили в РЖД, всего из-за ЧП на станции Каменоломни задержаны в пути следования более 50 поездов. Сотрудники оказывают помощь и содействие пассажирам, а тем, кто ждёт больше четырёх часов, предлагают воду и питание.