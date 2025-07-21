В зоне СВО погиб «Учитель года Москвы» Геннадий Старунов, общавшийся с Путиным

В ходе специальной военной операции погиб Геннадий Старунов — учитель ОБЖ московской Школы имени Маршала Чуйкова, победитель конкурса «Учитель года Москвы-2022», лауреат Всероссийского конкурса «Учителя года России-2022» и выпускник «Мастерской новых медиа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина.
Как пишет «Учительская газета», информацию о смерти Старунова также подтвердил депутат Савеловского района Москвы, директор Школы № 1164 Михаил Клочихин. Геннадий Старунов отправился на СВО в октябре 2022 года. До этого он служил в ВДВ, получил психологическое образование, был аттестованным спасателем, инструктором по оказанию первой помощи и детско-юношескому туризму.
Он вел блог «Пир практиков», а на фронте начал вести «Фронтовые заметки», где рассказывал о жизни бойцов. Наградной знак Минпросвещения РФ «Молодость и Профессионализм» из рук министра Сергея Кравцова он получил уже находясь в вооруженных силах.
В мае младший сержант Старунов принимал участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Россия- страна возможностей» в Кремле, где лично пообщался с президентом Владимиром Путиным. Он рассказал главе государства о важности предмета ОБЖ и своем блоге, а также предложил организовать переподготовку для участников СВО.
Директор Школы имени Маршала В. И. Чуйкова Алла Инглези выразила соболезнования, назвав Старунова «человеком долга и чести» и «учителем с большой буквы».