В зоне СВО погиб «Учитель года Москвы» Геннадий Старунов, общавшийся с Путиным

Как пишет «Учительская газета», информацию о смерти Старунова также подтвердил депутат Савеловского района Москвы, директор Школы № 1164 Михаил Клочихин. Геннадий Старунов отправился на СВО в октябре 2022 года. До этого он служил в ВДВ, получил психологическое образование, был аттестованным спасателем, инструктором по оказанию первой помощи и детско-юношескому туризму.