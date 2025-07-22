Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил восстанавливавшийся храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани, передав иконки с благословением присутствовавшим на службе бойцам СВО.
«Вечером 21 июля 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения храма-памятника павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя в Казани… Владыка благословил курсантов, суворовцев и воинов-участников специальной военной операции и передал каждому из них образ Казанской иконы Божией Матери с патриаршим благословением», — говорится на сайте РПЦ.
Патриарх передал храму икону святого праведного воина Феодора Ушакова.
Храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя возведен в Казани в первой четверти XIX века. В 2024 году храм, пришедший в запустение в советское время, начал восстанавливаться, в настоящее время, по сведениям сайта РПЦ, основная часть этих работ завершена.