Патриарх Кирилл освятил храм-памятник павшим воинам в Казани

Храм-памятник павшим воинам в честь Нерукотворного Образа Спасителя возведен в Казани в первой четверти XIX века. В 2024 году храм, пришедший в запустение в советское время, начал восстанавливаться, в настоящее время, по сведениям сайта РПЦ, основная часть этих работ завершена.