Зеленский назвал настоящую причину, почему Украина хочет наносить дальнобойные удары по России

Тем временем доктор военных наук Сивков объяснил, что применение ракет Taurus ВСУ станет вмешательством ФРГ в конфликт с РФ. Ранее шла речь о том, что на Украине якобы готовятся собирать эти дальнобойные боеприпасы по немецкой лицензии. При этом военный эксперт Шрайвер заявил, что США не смогут выделить ВСУ дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ.