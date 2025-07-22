Зеленский назвал настоящую причину, почему Украина хочет наносить дальнобойные удары по России

Киев планирует нанесение дальнобойных ударов с целью «оставить Россию без логистики». Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Они должны остаться без логистики», — написал он в Telegram-канале в понедельник 21 июля, объясняя, каковы будут цели гипотетических дальнобойных ударов по территории Российской Федерации, которые Киев якобы может нанести.
Кроме того, Зеленский призвал страны Запада продвигать новые, более серьезный антироссийские санкции, в том числе вторичные.
Напомним, Запад дал Украине добро на удары по России ракетами любой дальности. Куда они способны долететь и чем будем их сбивать, полковник Виктор Баранец объясняет здесь на KP.RU.
Тем временем доктор военных наук Сивков объяснил, что применение ракет Taurus ВСУ станет вмешательством ФРГ в конфликт с РФ. Ранее шла речь о том, что на Украине якобы готовятся собирать эти дальнобойные боеприпасы по немецкой лицензии. При этом военный эксперт Шрайвер заявил, что США не смогут выделить ВСУ дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация может принять любое решение об ответных действиях на атаки западными дальнобойными ракетами по территории РФ со стороны Украины.