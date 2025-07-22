Германия и Норвегия не торопятся заключать соглашения по Patriot для Киева: от американцев требуют объяснений

«Я считаю, что заявление президента Трампа о готовности помочь является хорошим началом, но это должно быть четко определено. Когда это будет решено — и я надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время, — Норвегия будет готова разделить расходы», — цитирует телеканал слова Стьёре после его встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.