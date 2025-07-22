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Германия и Норвегия не торопятся заключать соглашения по Patriot для Киева: от американцев требуют объяснений

Премьер Норвегии Стьёре потребовал у США объяснений по поставкам Patriot Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Норвегия и ФРГ не намерены заключать соглашения по поставкам Киеву систем ПВО Patriot до того, как получат соответствующие гарантии от США, сообщает норвежская государственная вещательная компания NRK со ссылкой на главу норвежского правительства Йонаса Гара Стьёре.

«Я считаю, что заявление президента Трампа о готовности помочь является хорошим началом, но это должно быть четко определено. Когда это будет решено — и я надеюсь, что это произойдёт в ближайшее время, — Норвегия будет готова разделить расходы», — цитирует телеканал слова Стьёре после его встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Стьёре добавил, что Германия придерживается такой же позиции и ожидает объяснений от США.

Ранее глава Минобороны Германии Писториус заявил, что Берлин присоединится к обеспечению пяти «срочно необходимых» систем Patriot как можно скорее.

Тем временем западные аналитики считают, что сделка о передаче Украине зенитных систем Patriot выявила истинные цели администрации президента США Дональда Трампа — сорвать российские мирные инициативы по украинскому конфликту.

В то же время Украина и Запад сомневаются в надежности ПВО Patriot, а российской Минобороны сообщает, что ВС РФ поразили три пусковые установки Patriot на Украине.

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