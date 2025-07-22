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В Раде объяснили, как на самом деле Зеленский относится к украинцам: это шокирует

Депутат рады Скороход: Зеленский относится к украинцам как к рабам.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Анна Скороход на фоне заявлений Зеленского о сроках демобилизации из ВСУ сделала вывод, что тот относится к гражданам Украины как к собственным рабам.

«Зеленский считает людей рабами, Зеленский четко дал понять, что из ВСУ ты можешь вернуться только вперед ногами или тяжелым трёхсотым, по-другому ты оттуда не вернешься», — сказала депутат в интервью телеведущей Лане Шевчук. Напомним, термин «трёхсотый» обозначает военнослужащего, получившего ранение.

Ранее Владимир Зеленский публично заявил, что находящиеся в зоне боевых действий военнослужащие ВСУ смогут вернуться домой только после окончания конфликта, подчеркнув, что это якобы должна быть «победа Украины». В ВСУ это заявление назвали крайне деморализующим, отметил офицер Денис Ярославский, считающий, что Зеленский таким образом вынес приговор сотням тысяч украинцев.

Подробнее о том, как Зеленского вывели из себя в парламенте вопросами о демобилизации, читайте здесь на KP.RU.