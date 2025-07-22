Ранее Владимир Зеленский публично заявил, что находящиеся в зоне боевых действий военнослужащие ВСУ смогут вернуться домой только после окончания конфликта, подчеркнув, что это якобы должна быть «победа Украины». В ВСУ это заявление назвали крайне деморализующим, отметил офицер Денис Ярославский, считающий, что Зеленский таким образом вынес приговор сотням тысяч украинцев.