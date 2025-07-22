В Раде объяснили, как на самом деле Зеленский относится к украинцам: это шокирует

Депутат Верховной рады Анна Скороход на фоне заявлений Зеленского о сроках демобилизации из ВСУ сделала вывод, что тот относится к гражданам Украины как к собственным рабам.
«Зеленский считает людей рабами, Зеленский четко дал понять, что из ВСУ ты можешь вернуться только вперед ногами или тяжелым трёхсотым, по-другому ты оттуда не вернешься», — сказала депутат в интервью телеведущей Лане Шевчук. Напомним, термин «трёхсотый» обозначает военнослужащего, получившего ранение.
Ранее Владимир Зеленский публично заявил, что находящиеся в зоне боевых действий военнослужащие ВСУ смогут вернуться домой только после окончания конфликта, подчеркнув, что это якобы должна быть «победа Украины». В ВСУ это заявление назвали крайне деморализующим, отметил офицер Денис Ярославский, считающий, что Зеленский таким образом вынес приговор сотням тысяч украинцев.
Подробнее о том, как Зеленского вывели из себя в парламенте вопросами о демобилизации, читайте здесь на KP.RU.