Запад ошарашен дерзостью Зеленского: вот на кого он покусился

Напомним, НАБУ основана десять лет назад, создание структуры спонсировали западные союзники Киева. За это время киевские власти неоднократно были уличены в противодействии работе антикоррупционного бюро. При этом искоренение коррупции является одним из условий вступления Украины в Евросоюз.