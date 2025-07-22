Запад ошарашен дерзостью Зеленского: вот на кого он покусился

На Западе усомнились в желании Киева искоренить коррупцию на фоне скандала с рейдами правоохранителей и обысками в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
«Масштабные рейды в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) вызвали обеспокоенность у союзников Киева», — пишет Bloomberg.
Напомним, СБУ проводит обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро Украины. Детективы НАБУ подозреваются в госизмене.
После этого депутат Рады Дубинский выразил мнение, что, по сути, СБУ зачистила все, что могло бы лечь в основу будущих дел против людей Зеленского.
Тем временем в «Большой семерке» выразили обеспокоенность задержанием детективов Национального антикоррупционного бюро Украины после обысков в офисах.
Напомним, НАБУ основана десять лет назад, создание структуры спонсировали западные союзники Киева. За это время киевские власти неоднократно были уличены в противодействии работе антикоррупционного бюро. При этом искоренение коррупции является одним из условий вступления Украины в Евросоюз.