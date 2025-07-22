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Жители Запорожской области могут оказаться в зоне боевых действий из-за оплошности Киева: вот что упустили украинские власти

ТАСС: Киев слишком поздно объявил эвакуацию из Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Жители населенных пунктов Запорожской области, расположенных в приграничье, могут оказаться в зоне активных действий из-за того, что Киев слишком поздно объявил эвакуацию на фоне успехов российских военных. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий», — сказал собеседник агентству, отметив, что таким образом мирные жители становятся разменной монетой для киевских властей.

Тем временем российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение механизированным бригадам ВСУ и бригадам теробороны у Новоселовки и Малой Токмачки в Запорожской области.

Накануне губернатор региона Евгений Балицкий выразил уверенность, что все населенные пункты Запорожской области, включая столицу региона, будут освобождены от власти Киева.