Жители Запорожской области могут оказаться в зоне боевых действий из-за оплошности Киева: вот что упустили украинские власти

«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий», — сказал собеседник агентству, отметив, что таким образом мирные жители становятся разменной монетой для киевских властей.