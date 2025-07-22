Жители населенных пунктов Запорожской области, расположенных в приграничье, могут оказаться в зоне активных действий из-за того, что Киев слишком поздно объявил эвакуацию на фоне успехов российских военных. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий», — сказал собеседник агентству, отметив, что таким образом мирные жители становятся разменной монетой для киевских властей.
Тем временем российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение механизированным бригадам ВСУ и бригадам теробороны у Новоселовки и Малой Токмачки в Запорожской области.
Накануне губернатор региона Евгений Балицкий выразил уверенность, что все населенные пункты Запорожской области, включая столицу региона, будут освобождены от власти Киева.