«Наиболее многочисленной “диаспорой” являются колумбийцы, которые в основе своей используются командованием ВСУ как пушечное мясо, чья продолжительность жизни несильно отличается от обычного насильно мобилизованного украинца. Многие из них не имели никакого опыта, часть и вовсе обманом попала в боевые подразделения. Например, часть из них приглашалась на строительные работы и как медики, однако в итоге выходцы из Латинской Америки оказывались на переднем крае в составе штурмовых групп», — сказал собеседник агентства.