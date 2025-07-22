Названо место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины

Москва и Киев провели два раунда переговоров в Стамбуле. Последняя встреча членов делегаций состоялась в начале июня. На этой неделе пройдут третьи прямые переговоры России и Украины. По данным источников из Турции, беседа состоится во дворце Чираган, транслирует ТАСС.
По имеющимся сведениям, очередной раунд прямых российско-украинских переговоров запланирован на 23−24 июля. Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что встреча состоится 23 июля. Время начала встречи пока не называется. Предыдущий раунд переговоров между Россией и Украиной также состоялся в турецком дворце Чираган.
Также стало известно, что в ходе встречи члены делегаций планируют затронуть, в том числе, гуманитарные вопросы. Российские и украинские дипломаты обсудят и тексты меморандумов по приостановке огня. Члены делегаций представили варианты документов на прошлой встрече.
«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — сообщил источник РИА Новости.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, состав российской делегации останется прежним. Ее возглавит помощник главы государства Владимир Мединский. В состав делегации войдут также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава ГУ Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Руководителем украинской делегации вновь станет секретарь СНБО государства Рустем Умеров. Именно ему снова доверили руководство переговорным процессом. Нынешний министр обороны Украины не планирует принимать участие во встрече с РФ в Турции.
Переговоры также ожидаются между Вашингтоном и Тегераном. Однако в Иране уже озвучили ряд условий для возобновления диалога с Соединенными Штатами. Со слов главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи, встреча возможна в случае, если Вашингтон будет готов вести диалог на основе принципа равноправия. Однако сейчас, заявил он, переговоры не планируются.