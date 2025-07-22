Названо место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины

Переговоры также ожидаются между Вашингтоном и Тегераном. Однако в Иране уже озвучили ряд условий для возобновления диалога с Соединенными Штатами. Со слов главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи, встреча возможна в случае, если Вашингтон будет готов вести диалог на основе принципа равноправия. Однако сейчас, заявил он, переговоры не планируются.