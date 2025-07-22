Владимира Зеленского ожидает трагический конец, если он не уйдет со своего поста. Такое развитие событий допустил геополитический аналитик из США Скотт Риттер. Эксперт отметил, что люди на Украине начали признавать, что Зеленскому необходимо уйти и могут избавиться от него силой.
«Зеленскому пора на выход. И тут есть два варианта: он может либо улететь на самолете в один из своих замков, или его просто закатают в бетон. Зеленского в любом случае ничего хорошего не ждет», — сказал Риттер на YouTube.
По мнению аналитика, именно для устранения Зеленского предназначены 50 дней ультиматума президента США Дональда Трампа.
Ранее издание Daily Mail сделало прогноз, что Владимиру Зеленскому угрожает насильственная смерть.
Тем временем в украинской Верховной раде указали на то, что Зеленский считает людей рабами. К такому выводу депутат Скороход пришла после заявления Зеленского о невозможности демобилизации военнослужащих ВСУ до окончания конфликта.