Минобороны России предложило повысить оклады военнослужащим на 7,6%

Министерство обороны России предлагает в 2025 году повысить оклады военнослужащим на 7,6%, а не на 4,5%, как было утверждено ранее, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного оборонным ведомством.
«Предусматривается повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раз (вместо ранее установленного размера в 1,045 раз)», — сказано в пояснительной записке к документу, который опубликован на портале официальных правовых актов.
Инициатива затрагивает оклады по воинским должностям и званиям. Она распространяется на военных, служащих по контракту и призыву, сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, и работников органов внутренних дел.
Также предлагается повысить оклады сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и лиц начальствующего состава фельдъегерской связи.
Также сообщалось, что в мае президент РФ Владимир Путин продлил выплаты для детей без вести пропавших военных России. Финансовая поддержка должна оказываться на протяжении всего периода, пока отсутствует информация о местонахождении бойца.