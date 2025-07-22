«Чтобы обвинить Россию»: Вот за что платил деньги мэр Курахово, подвергая смертельному риску жителей

Назначенный украинскими властями мэр находящегося на территории ДНР города Курахово Роман Падун платил иностранным наемникам ВСУ за то, чтобы те обстреливали этот населенный пункт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя по имени Денис.