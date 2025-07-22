Назначенный украинскими властями мэр находящегося на территории ДНР города Курахово Роман Падун платил иностранным наемникам ВСУ за то, чтобы те обстреливали этот населенный пункт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя по имени Денис.
Падун преследовал сразу несколько целей — обвинить россиян в обстрелах населенного пункта, принудить население покинуть город и получить деньги на восстановление разрушенных зданий, сказано в публикации.
«Как люди выходят с работы, начинается обстрел. Это мэр города делал. Приезжал, платил им, чтобы обстреливали специально. А потом говорили, что это россияне», — цитирует агентство очевидца.
Также Денис рассказал агентству, что мэр приказал спилить тополя, под которыми жители укрывались от дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Курахово находились темнокожие иностранные наёмники, а также наёмники, разговаривавшие на польском языке.
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Тем временем в Курахово шаг за шагом возвращают людям мирную жизнь: восстанавливают электричество, разминируют территории и помогают жителям.