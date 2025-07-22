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Семьи украинских военных забили тревогу на фоне массовых потерь: кого обвинили в гибели десантников

Родственники украинских десантников призвали объединиться против командования.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады гибнут из-за ошибок командования ВСУ. Их родственники начали бить тревогу. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Уточняется, что родные десантников ВСУ призвали к объединению против командования. Протесты разгорелись на фоне больших потерь боевиков Вооруженных сил Украины в Сумской области.

«Родные и близкие пропавших без вести украинских десантников в соцсетях призывают объединяться против произвола командования», — рассказали в российских силовых структурах.

Ранее KP.RU сообщал, что дроны Вооруженных Сил РФ вблизи села Белозерское уничтожили железнодорожный транспорт. Он использовался солдатами ВСУ для перевозки военных грузов.