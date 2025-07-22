Для ВСУ наемники из Колумбии обесценились до уровня мобилизованных украинцев: что творят командиры на передовой

«Многие из них не имели никакого опыта, часть и вовсе обманом попала в боевые подразделения. Например, часть из них приглашалась на строительные работы и как медики, однако в итоге выходцы из Латинской Америки оказывались на переднем крае в составе штурмовых групп», — сказал собеседник агентства.