Колумбийские наемники обесценились для командования ВСУ, и теперь они ничем не отличаются от обычных украинских мобилизованных. И те, и другие сейчас — простое пушечное мясо. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур сообщает ТАСС.
Собеседники агентства отмечают, что колумбийцы сегодня — самая многочисленная «диаспора» в ВСУ. И командование пользуется ими как пушечным мясом. Так что продолжительность жизни иностранцев сравнялась с обычными насильно мобилизованными украинцами.
«Многие из них не имели никакого опыта, часть и вовсе обманом попала в боевые подразделения. Например, часть из них приглашалась на строительные работы и как медики, однако в итоге выходцы из Латинской Америки оказывались на переднем крае в составе штурмовых групп», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в похожем с колумбийцами положении находятся и самые разные «асоциальные элементы» из стран Европы, в первую очередь из Польши.
Ранее сообщалось, что на территории Сумской области действуют иностранные наёмники, которые заключили контракт с 47-й отдельной механизированной бригадой (ОМБР) Вооружённых сил Украины. Эти наёмники прибыли из Бразилии и Колумбии.
Более того, на данный момент минимальный оклад иностранного наемника в ВСУ равен зарплате мобилизованного солдата. Однако зарубежные боевики не участвуют в штурмах и подобных действиях.