В подконтрольных ВСУ районах в Запорожье слишком поздно объявили эвакуацию

Напомним, 21 июля военный аналитик Алексей Леонков в беседе с aif.ru рассказал, что прорыв российских войск в Днепропетровскую область создал угрозу гарнизонам ВСУ не только в районе Красноармейска (ДНР), но и в Запорожской области. Он добавил, что в будущем развитие успеха Вооружённых сил России на этом направлении может привести к осаде ключевых городов региона.