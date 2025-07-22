Киевский режим слишком поздно объявил эвакуацию населения в районах Запорожской области, подконтрольных ВСУ, в связи с чем местные жители могут оказаться в зоне активных боевых действий, заявили журналистам в российских силовых структурах.
По словам источника, власти Украины затягивали эвакуационные мероприятия, поскольку опасались, что такие действия могут спровоцировать негодование в обществе.
«Сразу обозначу, почему эвакуация не была проведена раньше: Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее — значит признать, что ВС РФ на этом участке остановить не получится», — пояснил представитель силовых органов, которого цитирует ТАСС.
Он также отметил, что киевский режим боится признать свою слабость, внушая уверенность населению в отсутствии рисков. При этом, как уточнил источник, после в жилых дворах появляются солдаты ВСУ, которые начинают оборудовать там укрепрайон.
Напомним, 21 июля военный аналитик Алексей Леонков в беседе с aif.ru рассказал, что прорыв российских войск в Днепропетровскую область создал угрозу гарнизонам ВСУ не только в районе Красноармейска (ДНР), но и в Запорожской области. Он добавил, что в будущем развитие успеха Вооружённых сил России на этом направлении может привести к осаде ключевых городов региона.