Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 35 украинских БПЛА

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 35 украинских БПЛА, из них три — над Московским регионом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 9 — над территорией Брянской области, 7 — над территорией Ростовской области, 6 — над территорией Калужской области, 3 — над территорией Самарской области, 3 — над территорией Московского региона, 3 — над территорией Тульской области, 2 — над территорией Белгородской области, 1 — над территорией Курской области и 1 — над акваторией Черного моря», — сообщили там.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше