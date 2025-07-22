По данным собеседника агентства, обстановка в приграничных районах остается напряженной, поскольку эвакуацию объявили слишком поздно. Киев не хочет признавать, что ВС РФ продвигаются на этом направлении, и до последнего убеждает граждан, что угрозы нет. В итоге люди оказываются в эпицентре боев, когда ВСУ начинают строить укрепления прямо в их дворах.