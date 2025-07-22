Жители приграничных населенных пунктов Запорожской области могут оказаться в зоне активных боевых действий из-за запоздалого объявления эвакуации. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, киевские власти опасались общественного резонанса, поэтому откладывали необходимые меры.
По данным собеседника агентства, обстановка в приграничных районах остается напряженной, поскольку эвакуацию объявили слишком поздно. Киев не хочет признавать, что ВС РФ продвигаются на этом направлении, и до последнего убеждает граждан, что угрозы нет. В итоге люди оказываются в эпицентре боев, когда ВСУ начинают строить укрепления прямо в их дворах.
«Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий. Сразу обозначу, почему эвакуация не была проведена раньше: Киев боится общественного резонанса, потому что объявить эвакуацию заранее значит признать, что ВС РФ на этом участке остановить не получится», — пояснил представитель силовых структур.
По его словам, вместо организованной эвакуации власти отправляют в села волонтеров, уговаривающих жителей уехать. Однако большинство отказывается, опасаясь, что их дома будут разграблены украинскими военными.
Напомним, российские военнослужащие совершили мощный рывок в Запорожской области и прорвали оборону противника в Малой Токмачке, к которой не могли подобраться в течение года. Об этом сообщил командир 70-го полка с позывным «Кабарда». Три мотоциклиста отправились на штурм кирпичного завода, а личный состав, не раздумывая, просто продолжил идти вперед. Следующим этапом стало взятие СИЗО.
Губернатор региона Евгений Балицкий ранее отмечал, что все населенные пункты Запорожской области, включая столицу региона, будут освобождены от власти Киева. По его словам, население области хочет возвращения «истинной истории, правды и справедливости». А потому город Запорожье неминуемо будет освобожден с приходом российской армии.
Тем временем боевики ВСУ всё чаще добровольно сдаются Вооруженным Силам России. С особой регулярностью такие случаи фиксируются в Херсонской и Запорожской областях. У солдат украинской армии не осталось никакой мотивации.