Семь БПЛА сбили ночью над Ростовской областью

Как сообщили в Минобороны РФ, всего за ночь над страной уничтожили 35 дронов.
В регионе ПВО работали в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе. Обломки беспилотников упали в поселке Красный Сад. В результате инцидента произошло возгорание растительности во дворах домов. К счастью, пожар быстро ликвидировали. Предварительно, жертв и пострадавших нет.
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