Над Самарской областью ночью сбили три беспилотника

Об этом сообщает Минобороны РФ.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале написал, что вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие региона. Никто не погиб и не пострадал.
Инфраструктура не повреждена. Из-за угрозы атаки БПЛА в регионе вводились ограничения на работу мобильного интернета. Также аэропорт Курумоч временно закрывался на прием и выпуск самолетов.
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