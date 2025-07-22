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Над Самарской областью ночью сбили три беспилотника

За ночь дежурные средств ПВО уничтожили и перехватили на территории РФ 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них три было сбито над Самарской областью.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале написал, что вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие региона. Никто не погиб и не пострадал.

Инфраструктура не повреждена. Из-за угрозы атаки БПЛА в регионе вводились ограничения на работу мобильного интернета. Также аэропорт Курумоч временно закрывался на прием и выпуск самолетов.

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