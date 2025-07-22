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В самарском аэропорту Курумоч отменили ограничения на прием и выпуск самолетов

В Самаре задержали несколько рейсов из-за ограничений в аэропорту.

Источник: Комсомольская правда

Самарский аэропорт Курумоч снова принимает и отправляет рейсы. Воздушную гавань закрыли около 02.00 22 июля в целях обеспечения безопасности.

— Ограничения сняты, — сообщили в Росавиации около 05.00.

За три часа в Курумоче задержали несколько рейсов. Вовремя не смогли вылететь самолеты в Анталью и Санкт-Петербург. В северную столицу самолет уже вылетел.

Также несколько рейсов приземлились в Самаре позже, чем планировалось по расписанию. На данный момент задержанные рейсы из Казани и Санкт-Петербурга уже совершили посадку в Курумоче.

Напомним, что утром 22 июля над Самарской областью сбили три вражеских беспилотника.