В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

Опасность была объявлена на территории Татарстана в 01.42 мск, она длилась более шести часов.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше