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В Татарстане отменили опасность атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки беспилотников в Татарстане отменена.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Татарстане, сообщается в приложении МЧС России.

Опасность была объявлена на территории Татарстана в 01.42 мск, она длилась более шести часов.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим “Беспилотная опасность” снят», — говорится в сообщении.

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