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Украинский беспилотник сбили над Черным морем

Украинский беспилотник сбили над Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Известно, что 9 дронов ликвидировали над Брянской областью, 7 — над Ростовской областью, 6 — над Калужской областью, по 3 — над Московским регионом, Самарской и Тульской областями, 2 — над Белгородской областью. Еще один Курской областью.