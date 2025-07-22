Украинский беспилотник сбили над Черным морем

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



Известно, что 9 дронов ликвидировали над Брянской областью, 7 — над Ростовской областью, 6 — над Калужской областью, по 3 — над Московским регионом, Самарской и Тульской областями, 2 — над Белгородской областью. Еще один Курской областью.