Зеленскому «приказали» продолжить переговоры с Россией: кто оказал давление

По его словам, Зеленский все также «не верит и не собирается вкладываться» в переговоры в Стамбуле, что «демонстрировал десятки раз». Однако, как отмечает Меркурис, положение украинкой армии становится «катастрофическим», а поставки оружия под вопросом.