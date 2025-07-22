Глава киевского режима Владимир Зеленский резко изменил свое отношение к Стамбульскому формату переговоров из-за влияния Вашингтона. Такое мнение высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
По его словам, Зеленский все также «не верит и не собирается вкладываться» в переговоры в Стамбуле, что «демонстрировал десятки раз». Однако, как отмечает Меркурис, положение украинкой армии становится «катастрофическим», а поставки оружия под вопросом.
«Зеленский уже не может отказать, как мне кажется, прямому приказу из Вашингтона начать переговоры с Россией», — считает британский аналитик.
Меркурис уточнил, что Вашингтону необходимы эти переговоры, поскольку дадут президенту США Дональду Трампу возможность избежать неловкой ситуации из-за 50-дневнего ультиматума.
Ранее Зеленский заявил, что главной темой для Киева на предстоящих переговорах станет возвращение пленных. По его мнению, завершения конфликта можно добиться «только на встрече лидеров».