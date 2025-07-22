Мирошник: ВСУ в среднем более 400 раз за неделю били по регионам России

В течение минувшей недели боевики ВСУ в среднем больше 400 раз били по российским регионам России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Наиболее серьезным дроновым атакам подверглись на минувшей неделе Воронеж и Белгород. Из реактивной дальнобойной артиллерии были нанесены удары по Донецку и Горловке», — сказал дипломат.
При этом, добавил Родион Мирошник, как всегда, Вооруженные силы Украины преднамеренно били по жилым домам, медицинским и образовательным учреждениям, объектам инфраструктуры. Дипломат отметил, что инциденты с БПЛА противника фиксировались примерно в десяти регионах России.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 35 беспилотников Вооруженных сил Украины. Девять дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской, шесть — над Калужской.
Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион пострадали несколько частных территорий в поселке Красный Сад. По его данным, во дворах загорелась растительность. Пострадавших нет.