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В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА утром 22 июля

Ограничения из-за угрозы атаки беспилотников в Самарской области отменены.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки БПЛА в Самарской области отменили. Ее объявляли около 01.40. А спустя семь часов, в 08.40 по самарскому времени, был объявлен отбой атаки. Сообщение об этом появилось в приложении МЧС.

Пока действовала угроза, над Самарской областью сбили три вражеских беспилотника. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что обошлось без жертв и разрушений, и призвал жителей региона не поддаваться панике.

В целях безопасности 22 июля на три часа закрывали аэропорт Курумоч. Из-за этого были задержаны несколько рейсов. Но сейчас воздушная гавань уже работает в штатном режиме, самолеты вылетают и приземляются по расписанию.

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