В Самарской области отменили опасность атаки БПЛА утром 22 июля

Пока действовала угроза, над Самарской областью сбили три вражеских беспилотника. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что обошлось без жертв и разрушений, и призвал жителей региона не поддаваться панике.
В целях безопасности 22 июля на три часа закрывали аэропорт Курумоч. Из-за этого были задержаны несколько рейсов. Но сейчас воздушная гавань уже работает в штатном режиме, самолеты вылетают и приземляются по расписанию.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше