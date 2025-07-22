Ночь пожаров. Как Ростов пережил новую атаку ВСУ 22 июля

Атака за атакой идут на Ростовскую область практически ежедневно, а точнее — еженощно. 22 июля регион снова не спал. Люди рассказали о громких звуках работы ПВО, которые шли один за другим, и вое сирен, предупреждающих об опасности. Многие жители сегодня так и не смогли заснуть.
Что известно о новой атаке ВСУ к этому часу, собрал rostov.aif.ru.
«Мопеды» и «газонокосилки».
Ещё накануне вечером в регионе отключился мобильный интернет: если такое происходит — жди вражеской атаки, поскольку мера применяется для обеспечения безопасности жителей. А после полуночи люди стали рассказывать о громких звуках — наши парни из службы ПВО один за другим сбивали вражеские дроны. От громких звуков включались сирены на припаркованных неподалёку автомобилях.
«Жахнуло так, что я даже в наушниках подумал, будто над головой было», — поделился впечатлениями один из жителей Дона. «Первый “мопед” пролетел над головой в 3:20, сначала летели по два, потом — по одному», — рассказал ещё один очевидец.
На Дону беспилотники прозвали «мопедами» и «газонокосилками» из-за характерного жужжащего звука, который издаёт вражеская техника.
«В Азовском районе сбили беспилотник. Ребёнок проснулся и больше не смог заснуть», — пожаловалась Марина М.
Ситуацию прокомментировал глава донского региона Юрий Слюсарь. Он пояснил, что вражеские дроны минувшей ночью летели на Ростов, а также на Миллерово, Донецк и Азовский район.
«Ночью военные отразили воздушную атаку врага. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет», — написал глава донского региона в своём Telegram-канале.
Сразу несколько пожаров.
Но без последствий, к сожалению, не обошлось. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию нескольких частных домов в посёлке Красный Сад Азовского района, спровоцировав ландшафтные пожары. Загорелась сухая растительность.
К месту ЧП немедленно выехали оперативные службы. Утром стало известно, что спасателям быстро удалось потушить все пожары. Теперь уточнить последствия и оценить ущерб предстоит сотрудникам муниципалитета.
По информации Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией Ростовской области уничтожено и подавлено семь украинских БПЛА самолётного типа. Всего же над регионами России было перехвачено 35 украинских дронов.