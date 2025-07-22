На Украине усугубляется дефицит средств ПВО: что происходит с Patriot

Как отмечается в публикации, Patriot являются самым дорогостоящим военным активом на вооружении Украины со стоимостью около 2,5 млн долларов, поэтому такие потери наносят «серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны» Украины, когда на Западе «сталкиваются с серьёзной нехваткой этих систем и не могут легко восполнить потери».