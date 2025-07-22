У Вооруженных сил Украины (ВСУ) обостряется нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО) на фоне уничтожения системы Patriot. Об этом пишет Military Watch Magazine.
Как отмечается в публикации, Patriot являются самым дорогостоящим военным активом на вооружении Украины со стоимостью около 2,5 млн долларов, поэтому такие потери наносят «серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны» Украины, когда на Западе «сталкиваются с серьёзной нехваткой этих систем и не могут легко восполнить потери».
Кроме того, украинские и западные источники сообщают, что Patriot все чаще не справляется с перехватом российских дронов, которые демонстрируют более высокий уровень маневренности.
Представитель Воздушных сил Украины Игорь Игнат также заявлял о недостатках системы Patriot при перехвате атак.
«Ракеты Искандер на заключительном этапе выполняют манёвры уклонения, что затрудняет расчёт траектории Patriot… Кроме того, Искандер может сбрасывать ложные цели, способные обмануть ракеты Patriot», — рассказал украинский военный.
Накануне о низкой эффективности систем Patriot рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис. Он поставил под сомнение целесообразность дальнейших поставок этих ПВО на Украину, указав на их ограниченные возможности против современных российских ракет.