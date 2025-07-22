Каменоломни оценивают ущерб после атаки БПЛА

В Каменоломни обследуют частные домовладения и фиксируют повреждения. Далее жителям будет оказана помощь в восстановлении поврежденного имущества.
Жители смогут получить дополнительную информацию в диспетчерской службе.
Власти напоминают, что при нахождении упавшего БПЛА его нельзя трогать, перемещать или вскрывать. Также запрещена фото- и видеосъемка дрона и места его падения.
Напомним, из-за падение БПЛА в Каменоломни на территорию ж/д станцию задержали более 50 поездов в Ростовской области.
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