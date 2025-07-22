В селе Великомихайловка Днепропетровской области фугасными авиационными бомбами (ФАБ) уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), проходившие обучение в Великобритании. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«В Великомихайловке ФАБами уничтожено целое подразделение. Большая часть его военнослужащих прошла подготовку на полигонах Британии», — сказал он в интервью ТАСС.
По его словам, не так давно украинских военных перебросили на это направление в попытках усилить оборону. Кимаковский отметил, что в числе ликвидированных солдат есть люди с большим боевым опытом, которые принимали участие в боях на других направлениях, в том числе в Курской области.
Напомним, на Западе заявляют, что продвижение российских войск в Днепропетровской области станет ударом для ВСУ. Отмечается, что украинские военнослужащие все чаще выражают недовольство из-за неясности сроков поставок помощи от США.