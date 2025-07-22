Колонна из Уфы доставила в зону СВО внедорожники

Колонну сопровождали его коллеги Закир Гилязов и Азат Халилов, а также сотрудники администрации Калининского района города. Они передали военнослужащим автомобили УАЗ, Chevrolet Niva, генераторы и другое имущество.
«Наши бойцы чувствуют эту заботу и знают, что земляки о них не забывают. Такие поездки важны для их боевого духа и моральной поддержки и подтверждают, что мы — вместе, мы — едины», — отметил Рустем Хамитов.
Ранее ветеран СВО из Караидельского района Ильвер Гиндуллин подготовил и передал воинам спецоперации автомобиль.