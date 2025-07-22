«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Российские военные нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение складам хранения и цехам сборки беспилотников, а также месту подготовки пилотов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны РФ.