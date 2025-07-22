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MWM: у ВСУ обострился дефицит средств ПВО после российских ударов

Украинские и западные источники сообщают, что украинские системы противовоздушной обороны, включая ЗРК Patriot американского производства, не только испытывают все больше трудностей с перехватом российских баллистических ракет, но и сами становятся «лакомой целью» для российских ударов, пишет Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Средства противовоздушной обороны Украины, согласно статье, серьезно истощены. Недавно в результате российских ударов были уничтожены украинские ракетные комплексы класса «земля-воздух», включая мощные системы С-300 и MIM-104 Patriot, которые значительно повышали боевую эффективность украинской ПВО, говорится в статье.

Последняя волна ударов была направлена против одной из немногих уцелевших на Украине систем Patriot: были уничтожены три пусковые установки ракет класса «земля-воздух» и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ. О местонахождении этой системы, а также классах беспилотников или ракет, которые применялись для ее ликвидации, не сообщается.

MWM признает, что ЗРК Patriot понесли ощутимые потери с тех пор, как западные союзники начали поставлять их Киеву.

Это неоднократно подтверждалось записями с беспилотников начиная с марта 2024 года. Потеря комплексов Patriot, которые на сегодняшний день являются самым ценным военным активом на вооружении Украины (их стоимость составляет около 2,5 млрд долларов), стала серьезным ударом по противовоздушной обороне страны, особенно когда военные спонсоры Киева испытывают нехватку этих систем и не могут быстро восполнить потери.

При этом российские ракеты в последнее время демонстрируют более высокий уровень маневренности: они могут уклоняться не только от перехвата, но и от обнаружения, пишет MWM.

Игорь Игнат, начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины, 26 мая подчеркнул недостатки системы Patriot в перехвате российских ракет, отметив:

Ракеты «Искандер» на заключительном этапе выполняют маневры уклонения, что нарушает расчеты траектории Patriot… Кроме того, «Искандер» может сбрасывать ложные цели, способные обмануть ракеты Patriot.

Игорь Игнат
начальник управления коммуникаций командования ВВС Украины

В результате брешей, возникших в украинской системе ПВО, российские удары БПЛА и ракетами стали особенно разрушительными, подчеркивает издание. Масштабы и частота российских атак продолжают расти по мере того, как оборонный сектор страны наращивает производства БПЛА «Герань-2» и нескольких классов баллистических и крылатых ракет.

Эти атаки, как отмечает MWM, совпали с наступлением российских передовых подразделений на линии фронта, которые были усилены после вытеснения ВСУ из Курской области. Во время неудачного вторжения в Курскую область украинская армия потеряла несколько элитных подразделений и большую часть наиболее боеспособной техники, напоминает издание.

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