ВС РФ освободили село в ДНР
Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.
«Север» продвинулся вперед
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам, штурмовому и десантно-штурмовому полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области и двум бригадам в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 210 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла новые выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и пять складов боеприпасов.
Потери ВСУ в живой силе в районе действия «Центра» достигли 365 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали пять бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 365 боевиков. ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей, а также шести орудий полевой артиллерии.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай ДНР и Темировка Запорожской области.
«ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Приднепровское и Первомайское Херсонской области.
ВС РФ уничтожили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и склад боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 259 БПЛА самолетного типа.