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Главное из брифинга Минобороны 22 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 22 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся вперед

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам, штурмовому и десантно-штурмовому полкам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области и двум бригадам в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 130 военнослужащих, три автомобиля, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Осиново, Петропавловка и Купянск Харьковской области.

Потери противника в живой силе превысили 210 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и восемь складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла новые выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять пикапов, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и пять складов боеприпасов.

Потери ВСУ в живой силе в районе действия «Центра» достигли 365 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали пять бригад в районах пяти населенных пунктов ДНР и села Филия Днепропетровской области.

Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 365 боевиков. ВСУ лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей, а также шести орудий полевой артиллерии.

«Восток» продавил оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Малиевка Днепропетровской области, Зеленый Гай ДНР и Темировка Запорожской области.

«ВСУ потеряли свыше 195 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Приднепровское и Первомайское Херсонской области.

ВС РФ уничтожили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, пять станций РЭБ и склад боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали склады хранения и цеха сборки БПЛА, место подготовки пилотов дронов, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 259 БПЛА самолетного типа.

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